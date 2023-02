Hongersnood doemt op achter schouwspel van militaire praal in Noord-Korea

Merken die Rusland verlieten na invasie Oekraïne, vinden toch nog hun weg naar Russische markt

Als reactie op de Russische invasie in Oekraïne trokken heel wat topmerken – waaronder Zara, Coca-Cola en IKEA – zich terug uit Rusland. Maar dat blijkt weinig effect te hebben, want hun producten zijn nog steeds in omloop op de Russische markt. Het blijft mogelijk voor de Russische consument om de goederen aan te schaffen, al is het wel tegen een hogere prijs en met een langere levertijd. Dat blijkt uit een onderzoek van het Brits persagentschap ‘Reuters’.