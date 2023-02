'Geëxecuteerde' Russische Wagner-huurling duikt ongedeerd op in nieuwe video

Dmitry Yakushchenko, de Russische man die begin deze week op video te zien is terwijl hij door een voorhamer geëxecuteerd werd door de Wagner-groep is vandaag ongedeerd opgedoken naast de hoofd van de groep in een nieuwe video. Dat schrijft nieuwsagentschap Reuters. De beelden werden geplaatst op het Telegram-kanaal van Russische oorlogscorrespondent Alexander Kots.

Een video die maandag is geplaatst door Gray Zone, een Telegram-kanaal gekoppeld aan Wagner, lijkt een man te laten zien die een voorhamer in Yakushchenko’s hoofd zwaait, hoewel de video op het cruciale moment vervaagt. De ‘geëxecuteerde’ man duikt vandaag ongedeerd op in een nieuwe video op het Telegram-kanaal van Russisch oorlogscorrespondent Alexander Kots en werd ook op Twitter geplaatst.

De man in de video identificeert zichzelf als Dmitry Yakushchenko en beantwoordde vragen van journalisten over de tijd die hij in Oekraïens gevangenschap doorbracht. De oprichter van de Wagner-groep, Yvgeni Prigozjin, nodigde de aanwezigen uit om Yakushchenko te vragen “of hij met een voorhamer is gedood”.

Prigosjin zei in de video dat Yakushchenko gevangen was genomen nadat hij de weg was kwijtgeraakt in de buurt van de frontlinie, maar vervolgens werd vrijgelaten in een gevangenenruil en waardevolle informatie over vijandelijke operaties had meegebracht.