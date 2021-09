Fietser (90) overleden na botsing met Belgische motard in Zeeuws-Vlaamse IJzendijke

"Traditio­neel Brits kerstdiner in gevaar door hoge gasprijzen"

11:32 De hoge gasprijs in Europa heeft nu ook gevolgen voor de Britse voedselindustrie. Eerder deze week raakte bekend dat het kunstmestbedrijf CF Industries zijn twee fabrieken in het Verenigd Koninkrijk tijdelijk heeft gesloten door de hoge gasprijzen. Die beslissing brengt onder meer ook de kweek van kalkoenen in gevaar, waarschuwt de grootste Britse kalkoenleverancier aan Sky News. Er wordt gevreesd dat het traditionele Britse kerstdiner in het water valt.