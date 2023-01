Fatale ongelukken en dwarslaesies: skipistes levensgevaarlijk door het warme weer

Vietnamese jongen (10) zit al drie dagen vast in 35 meter diepe put, reddings­wer­kers zetten alles op alles om kind te bevrijden

In Vietnam zijn de hulpdiensten een race tegen de klok begonnen om een jongen te bevrijden die al drie dagen vastzit in een put van maar liefst 35 meter diep. Volgens verschillende media proberen reddingswerkers in de omliggende grond te boren en zo bij de 10-jarige Thai Ly Hao Nam te geraken. “We doen ons best, maar we kennen de toestand van Nam niet”, klinkt het. Hoewel er zuurstof in de put wordt gepompt, heeft het kind sinds zondag geen teken van leven meer gegeven.

12:02