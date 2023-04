Exact 4 jaar geleden kwam Assange in gevangenis terecht: mensenrechtenactivisten eisen vrijlating

Exact vier jaar nadat Wikileaks-oprichter Julian Assange achter de tralies verdween, roept de ngo Reporters zonder Grenzen de Verenigde Staten op zijn uitleveringsverzoek in te trekken. "We roepen de Amerikaanse regering opnieuw op om de zaak te sluiten en zonder verder uitstel de vrijlating mogelijk te maken", van Assange, verklaarde Rebecca Vincent, de Londense vertegenwoordiger van de persvrijheidsorganisatie, aan het Duitse persagentschap dpa.

De 51-jarige Australiër werd in 2019 door de Britse politie gearresteerd nadat hij zeven jaar doorbracht in de Ecuadoraanse ambassade in Londen. Hij wordt vastgehouden in de streng beveiligde Belmarsh-gevangenis in Londen. De verjaardag van Assanges opsluiting op 11 april valt samen met de aankomst van de Amerikaanse president Joe Biden in het Verenigd Koninkrijk.

De Verenigde Staten betichten Assange ervan dat hij geheime informatie over de militaire acties in Irak en Afghanistan heeft gestolen, gepubliceerd en het leven van informanten in gevaar heeft gebracht. Zijn aanhangers zien in hem dan weer een moedige journalist die oorlogsmisdaden aan het licht bracht.

Zorgen om gezondheid

Het juridische getouwtrek om zijn eventuele uitlevering aan de VS sleept al jaren aan. De Britse regering heeft in principe groen licht gegeven voor de uitlevering, maar Assange en zijn aanhangers proberen met verdere juridische stappen in beroep te gaan.

Assange zit al vier lange jaren in de gevangenis, hoewel hij niet veroordeeld is, bekritiseerde Vincent. "We maken ons zorgen om zijn veiligheid en zijn welzijn in de gevangenis, waar zijn lichamelijke en mentale gezondheid nog steeds op het spel staan", klonk het.

Ook de echtgenote van de Wikileaks-oprichter, Stella Assange, hekelde onlangs opnieuw de verslechterende toestand van haar man. Als gevolg van het jarenlange strenge gevangenisregime gaat de lichamelijke gezondheid van Julian Assange dag na dag achteruit", zei ze.