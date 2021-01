Ex-spion KGB: “Trump is al 40 jaar lang Russische aanwinst”

Al in de jaren 80 werd Donald Trump benaderd door leden van de Russische KGB, die hem met gevlei overtuigden om in de politiek te stappen. Dat vertelt Yuri Shvets, een voormalige KGB-spion die nu in de VS woont, aan The Guardian. Dat Trump uiteindelijk ook echt president werd, was voor de KGB een toevalstreffer, zegt journalist Craig Unger, die samen met Shvets aan een boek werkte.

Shvets belandde in de jaren 80 in Washington, DC. De KGB-agent vertoefde zogezegd in de Amerikaanse hoofdstad als journalist voor het Russische persagentschap Tass. In 1993 verhuisde hij definitief naar de VS en verwierf hij het Amerikaans staatsburgerschap. Shvets is onderzoeker in bedrijfsbeveiliging en werkte samen met Alexander Litvinenko, die in 2006 in Londen werd vermoord.



Shvets is een van de voornaamste bronnen van journalist Craig Unger voor zijn nieuw boek American Kompromat dat op 26 januari verscheen, en waarvoor Unger onder andere ook voormalige CIA-agenten, contraspionage-agenten van de FBI en advocaten interviewde.



In zijn boek vertelt Unger hoe Trump voor het eerst op de radar van de Russen verscheen in 1977, toen hij trouwde met zijn eerste vrouw, het Tsjechische model Ivana Zelnickova (Ivana Trump). Hij werd toen het doelwit van een spionageoperatie van de Tsjechische inlichtingendienst en de KGB.

Elektronicazaak

Toen Trump drie jaar later zijn eerste grote vastgoedproject opende, het Grand Hyatt-hotel in New York, kocht hij 200 tv-toestellen voor het hotel in elektronicazaak Joy-Lud. Die zaak was in werkelijkheid eigendom van de KGB en Semyon Kislin, een van de mede-eigenaars van Joy-Lud, was een ‘spotteragent’. Hij zag in de opkomende zakenman een potentiële aanwinst voor de KGB, zo beweert Shvets. Kislin ontkent zelf dat hij ooit actief was voor de Russische geheime dienst.

Quote Hij werd gezien als extreem kwetsbaar op intellectu­eel en psycholo­gisch vlak, en gevoelig voor vleierij Yuri Shvets, ex-KGB’er

Toen Trump en Ivana in 1987 voor het eerst een bezoek brachten aan Rusland, werd hij benaderd door KGB-undercoveragenten die hem aanmaanden om in de politiek te gaan. Volgens Shvets zette de KGB een echt charmeoffensief in, afgestemd op Trumps persoonlijkheid. “Hij werd gezien als extreem kwetsbaar op intellectueel en psychologisch vlak, en gevoelig voor vleierij”, vertelt Shvets. De agenten deden alsof ze onder de indruk van hem waren en geloofden dat hij op een dag president van de Verenigde Staten moest worden, omdat mensen zoals hij de wereld zouden veranderen, vertelt Shvets. Ze lepelden hem ideeën binnen die deel uitmaken van de Russische ‘actieve maatregelen’: propaganda, misinformatie en andere middelen die Rusland inzet bij politieke oorlogvoering.

Volledig scherm Donald Trump en zijn eerste vrouw Ivana in 1989. © Photo News

Open brief tegen NAVO

Kort na zijn terugkeer naar de VS begon Trump zich te verdiepen in de mogelijkheid om de Republikeinse nominatie voor het presidentschap in de wacht te slepen en hij organiseerde zelfs een campagnebijeenkomst in New Hampshire. In een advertentie in drie grote Amerikaanse kranten, waaronder de New York Times, beschuldigde hij Japan van uitbuiting van de VS en uitte hij kritiek op het Amerikaanse lidmaatschap van de NAVO. De advertentie, die was opgesteld als een open brief, stelde dat Amerika “moest stoppen met de verdediging van landen die het niet kunnen veroorloven om zichzelf te verdedigen”.

Het bizarre voorval werd in Rusland op verbazing en gejubel ontvangen. “Het was moeilijk te geloven dat iemand dit onder eigen naam zou publiceren en dat het indruk zou maken op ernstige mensen in het Westen, maar het werkte en uiteindelijk werd deze kerel president", zegt Shvets. Moskou was bijgevolg erg verheugd over Trumps verkiezingsoverwinning in 2016.

Onderzoek Mueller

Speciaal onderzoeker Robert Mueller leidde het onderzoek naar de mogelijke samenzwering tussen de Trump-campagne en Rusland, maar vond daarvoor geen bewijzen. Het Moscow Project, een initiatief van het Center for American Progress Action Fund, ontdekte echter dat er minstens 272 contacten en minstens 38 ontmoetingen waren tussen medewerkers van Trump en agenten met banden met Rusland.

Shvets is naar eigen zeggen teleurgesteld in het Mueller-rapport, omdat het “niet meer was dan een onderzoek naar misdaadgerelateerde zaken. Er was geen contraspionage naar de relatie tussen Trump en Moskou.” Daarom voerde de ex-KGB’er zijn eigen onderzoek, zegt hij, dat Craig Unger gebruikte voor zijn boek. “Het boek gaat in feite verder waar Mueller stopte”, aldus Shvets.

Quote Omstreeks 1980 probeerden de Russen als gek te rekruteren en gingen ze achter tientallen mensen aan. Trump was op veel manieren het perfecte doelwit Craig Unger, journalist

Volgens Unger, die onder andere ook de boeken House of Bush, House of Saud, House of Trump en House of Putin schreef, redden de Russen Trump meermaals van het bankroet met miljoenen die in de jaren 80 en 90 werden witgewassen via zijn vastgoedbedrijf. Bovendien betaalden de Russen ook voor de constructie van gebouwen onder Trumps naam.

Dat Trump uiteindelijk president werd, was voor de Russen mooi meegenomen, beweert de schrijver. “Hij was een aanwinst. Het was geen groots ingenieus plan dat ze deze kerel gingen klaarstomen om 40 jaar later president te worden. Toen het begon, omstreeks 1980, probeerden de Russen als gek te rekruteren en gingen ze achter tientallen mensen aan. Trump was op veel manieren het perfecte doelwit: zijn ijdelheid en narcisme maakten hem tot de perfecte persoon om te rekruteren. Hij werd over een periode van 40 jaar gecultiveerd, helemaal tot aan zijn verkiezing.”

Het ‘kompromat’ van Epstein

Unger stelt in zijn boek ook dat zowel Trump als de Russen nauwe banden hadden met de Amerikaanse seksmiljardair Jeffrey Epstein. Die voorzag volgens de auteur de Russen en hooggeplaatste zakenlui van minderjarige meisjes. Bovendien zou Epstein compromitterende videobeelden - “kompromat” in het Russisch - en foto’s hebben gemaakt van Trump met minderjarigen, waarmee hij hem kon chanteren. Dat bewijsmateriaal werd volgens Unger in beslag genomen toen de FBI de huizen van Epstein doorzocht.

Met Trump was alles buitensporig, schrijft Unger in American Kompromat. “Zijn ijdelheid, buitensporig. Narcisme, buitensporig. Gulzigheid, buitensporig. Onwetendheid, buitensporig.”