Eerste Leopard 2-tanks zijn geleverd aan Oekraïne: Polen overhandigt 4 van de 14 beloofde tanks

KIJK. 52 weken geleden viel Poetin Oekraïne binnen: hoe ziet zijn positie er vandaag uit?

Het is dag op dag exact een jaar geleden dat Rusland buurland Oekraïne binnenviel. Wat had moeten uitdraaien op een blitzkrieg sleept al 365 dagen aan – en dat is veel langer dan Poetin voor ogen had. Hoe ziet de positie van de Russische president er na 52 weken uit? En kan hij nog op steun van de Russen rekenen? Onze Ruslandexperte Carolien van Nunen en oud-kolonel Roger Housen blikken bij HLN LIVE terug op een bewogen oorlogsjaar.