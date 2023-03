Denemarken spekt potje voor NAVO-uitgaven door feestdag te schrappen, oppositie noemt het “idioot”

De Deense regering heeft besloten de feestdag ‘Store Bededag’ (Grote Biddag) overboord te gooien om de NAVO-uitgaven voor defensie te kunnen betalen. De maatregel zal volgens hen helpen belastinginkomsten te innen om de defensie van het land te versterken in de nasleep van de oorlog in Oekraïne.

De Deense oppositie is niet te spreken over de nieuwe wet en noemt het “idioot”, “gek” en “totaal verkeerd”. De NAVO vraagt dat de lidstaten minimaal 2% van hun bruto binnenlands product (bbp) besteden aan defensie-uitgaven om de militaire paraatheid van het bondgenootschap te waarborgen. Denemarken wil deze doelstelling al in 2030 halen, drie jaar eerder dan gepland.

Om die uitgavendoelstelling te halen, is er 4,5 miljard kronen nodig (meer dan 6 miljoen euro). Het grootste deel van die 4,5 miljard zal gedekt worden door de hogere belastinginkomsten als gevolg van de afschaffing van de feestdag, zegt de Deense regering.

Volledig scherm De Deense premier Mette Frederiksen spreekt de pers toe na de beslissing om de feestdag af te schaffen. © via REUTERS

Tegenreactie

De afschaffing van de Grote Biddag, jaarlijks op de vierde vrijdag na Pasen, kan op heel wat kritiek rekenen. Al sinds het wetsvoorstel in december werd ingediend, hebben vakbonden geprotesteerd. Ook de oppositie is niet opgezet met deze nieuwe wet. Ze slaagden er niet in een overeenstemming te bereiken over het houden van een referendum over de kwestie.

“Stop de dief”, reageerde Karsten Honge, lid van de Socialistische Volkspartij. “De regering beveelt mensen om een dag langer te werken.” Werknemers in Denemarken hebben momenteel elf officiële feestdagen, maar dat aantal ligt lager in jaren waarin Kerstmis en Nieuwjaar in het weekend vallen.

Nord Stream

In september 2022 werden de Nord Stream-pijpleidingen, die gas van Rusland naar Duitsland vervoeren en door Deense wateren lopen, beschadigd. Volgens de VS en de NAVO een “sabotagedaad”, volgens Denemarken en Zweden opgezet spel (al beschuldigden ze niemand). Dit incident leidde tot geopolitieke onzekerheid, een extra reden voor de Denen om het potje voor defensie-uitgaven te spekken.