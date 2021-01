Democraat: “Amerikaanse opstandelingen moeten op no fly-lijst gezet worden”

VRT-correspon­dent Michiel Vos getuigt over hoe vrouw en zoon vast zaten tijdens bestorming Capitool: “Het had veel erger kunnen zijn”

16:30 VRT-correspondent Michiel Vos getuigde deze middag in ‘Nieuwe Feiten’ op Radio 1 over de bestorming van het Capitool in Washington van vorige week woensdag. Hij was zelf buiten verslag aan het uitbrengen terwijl zijn echtgenote, zoon van 14 jaar en schoonmoeder Nancy Pelosi, Democratische voorzitster van het Huis van Afgevaardigden, vast zaten in het gebouw.