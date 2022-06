Commissievoorzitter: bestorming Capitool was couppoging van Trump

Update Wagen rijdt in op groep mensen in Berlijn: lerares komt om, studenten­groep zwaar getroffen

In het centrum van de Duitse hoofdstad Berlijn is een man gisteren rond 10.30 uur met een wagen ingereden op wandelaars die op het voetpad liepen. Daarbij is één dode gevallen, stelt een woordvoerder van de brandweer. Het gaat om een leerkracht (51) uit Bad Arolsen die met haar veertien leerlingen op uitstap was.

