Chef Capitoolpolitie: “Trump-aanhangers willen Capitool opblazen tijdens toespraak Biden”

De Capitoolpolitie in Washington, DC blijft in verhoogde waakzaamheid tot minstens na Joe Bidens toespraak voor het Congres. Volgens de Capitoolpolitie zijn er aanwijzingen dat extremisten een aanval willen plannen. Dat meldde waarnemend politiechef Yogananda Pittman vandaag.

“We weten dat leden van de militiegroepen die op 6 januari aanwezig waren, hebben gezegd dat ze het Capitool willen opblazen en zoveel mogelijk mensen met een link met de State of the Union willen doden”, vertelde Pittman vandaag tijdens een hoorzitting in het Congres over de rellen aan het Capitool op 6 januari. “Op basis van die informatie denken we dat het wijs is dat de Capitoolpolitie haar verhoogde en robuuste veiligheidspositie bewaart, tot we die kwetsbaarheden in de toekomst hebben aangepakt.”



Ook zo’n 5.000 leden van de Nationale Garde zullen naar verwachting tot midden maart aanwezig blijven aan het Capitool.

De State of the Union is de traditionele toespraak van de Amerikaanse president aan het begin van elk jaar over de algemene toestand van het land. Normaal gezien wacht een pas verkozen president een jaar met zijn eerste State of the Union, maar Biden zal naar verwachting een soortgelijke toespraak houden in het Congres nadat het zijn hulppakket voor de coronacrisis heeft goedgekeurd.

Volledig scherm Yogananda Pittman (rechts), waarnemend chef van de Capitoolpolitie. © EPA

Veel meer relschoppers dan verwacht

Pittman zei verder dat de opstandelingen die het Capitool op 6 januari aanvielen “alleen maar geïnteresseerd waren in het aanvallen van Congresleden en agenten”. Trump-aanhangers probeerden op die dag ter vermijden dat het Congres de verkiezingsoverwinning van Biden kon bevestigen, terwijl Trump ten onrechte beweerde dat Biden gewonnen had dankzij grootschalige fraude. “Ze wilden het land een symbolische boodschap sturen over wie de leiding heeft in dat wetgevend proces", aldus Pittman. Congresleden moesten vluchten voor de woeste menigte. Vijf mensen, waaronder een politieagent, kwamen in de rellen om het leven.

Quote Alhoewel we wisten dat er waarschijn­lijk geweld zou zijn door extremis­ten, was er geen geloofwaar­di­ge aanwijzing dat tienduizen­den mensen het Capitool zouden aanvallen Yogananda Pittman

De politiechef ontkent verder ook dat er in aanloop naar 6 januari geloofwaardige aanwijzingen waren dat er een dergelijke grootschalige en gewelddadige bestorming van het Capitool zou plaatsvinden. “Alhoewel we wisten dat er waarschijnlijk geweld zou zijn door extremisten, was er geen geloofwaardige aanwijzing dat tienduizenden mensen het Capitool zouden aanvallen, en ook de inlichtingen die we ontvingen van de FBI of van een andere wetshandhavingsinstantie wezen niet op een dergelijke dreiging”, aldus Pittman.

Politiedepartement overweldigd

Er werden wel voorbereidingen getroffen op basis van een rapport dat stelde dat “militieleden, blanke racisten en andere extremistische groepen” van plan waren om deel te nemen aan de Save America-mars naar het Capitool en dat de groepen van plan waren om gewapend te zijn, vertelde de politiechef. Bovendien stelde het rapport ook dat geweld niet uitgesloten kon worden. Bijgevolg werd de beveiliging van het Capitool opgevoerd, kregen sommige Congresleden extra bescherming aan hun woning en woonden undercoveragenten de toespraak van Trump bij. Desondanks werd het politiedepartement “al snel overweldigd” door de grote groep gewelddadige en vaak gewapende opstandelingen die aan het Capitool toekwamen.

Geen coördinatie

Pittman vertelde dat er zich naar schatting 10.000 betogers verzamelden aan het Capitool, waar op 6 januari ongeveer 1.200 agenten van de Capitoolpolitie aan het werk waren. Zo'n 800 relschoppers wisten in te breken in het gebouw. Ze was het eens met de voormalige baas van de Capitoolpolitie Steven Sund dat er extra versterking door de Nationale Garde nodig was.

De waarnemend politiechef werd ook aan de tand gevoeld over het feit dat er geen duidelijke coördinatie was van de politieagenten tijdens de bestorming van het Capitool. Dat was volgens Pittman te wijten aan het feit dat de leidinggevenden zo overweldigd waren door de gebeurtenissen dat ze de agenten in het veld gingen versterken in plaats van het team te coördineren.

LEES OOK: