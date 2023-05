Cambodjaan (72) verscheurd door 40 krokodillen na val in kooi

De 72-jarige man probeerde op een reptielenboerderij in Siem Reap met een stok een van de krokodillen te verplaatsen omdat er eieren lagen in het verblijf. Het dier viel de stok aan, waardoor de man in de kooi werd getrokken. De andere krokodillen vielen hem daarop aan tot hij dood was. Wat over is van de man, zat volgens de lokale politie vol met bijtwonden.