Britse ex-militair ontsnapt door zich aan onderkant van busje vast te klampen: “Hij spioneerde voor Iran”

Excuses Air Canada voor uit vliegtuig zetten van passagiers die klaagden over braaksel op stoel

Air Canada, de nationale luchtvaartmaatschappij van Canada, heeft zijn excuses aangeboden nadat twee passagiers, die klaagden dat hun stoel was besmeurd met braaksel, door beveiligers uit het vliegtuig waren gezet. Het incident vond plaats op 26 augustus, in een vlucht van Las Vegas in de Verenigde Staten naar de Canadese stad Montreal.