De blitzkrieg die compleet in de soep liep: kaart toont hoe dramatisch frontlijn in Oekraïne afgelopen jaar veranderde

De Russische invasie verliep aanvankelijk bliksemsnel. In heel het land kwamen raketten neer en zowel in het noorden, het oosten als het zuiden rukten de Russische troepen op. Toch lukte het hen niet om Oekraïne te overrompelen. Meer nog: ze werden in de daaropvolgende maanden weer helemaal teruggedrongen. Deze tien sleutelmomenten bepaalden mee het verloop van de oorlog.

Het conflict tussen Rusland en Oekraïne begon eigenlijk al in 2014. In februari van dat jaar breekt na maandenlange pro-Europese protesten een revolutie uit in Oekraïne. Pro-Russisch president Viktor Janoekovytsj wordt verdreven en de regering omver geworpen. In afwachting van nieuwe verkiezingen wordt een interimregering aangesteld.

Rusland spreekt van een staatsgreep en laat niet betijen. Dat resulteert in de annexatie van de Krim - een schiereiland in het uiterste zuiden van Oekraïne - en de oprichting van de zelfverklaarde volksrepublieken Donetsk en Loehansk, de twee meest oostelijke provincies van Oekraïne (die samen de Donbas vormen). Pro-Russische rebellen daar starten een gewapend conflict om ook bij Rusland te mogen aansluiten.

Volledig scherm Kopfoto - 1 jaar Oorlog in Oekraïne © HLN

Acht jaar later. De loopgravenoorlog in de Donbas is nog altijd bezig, maar veel resultaat heeft die niet opgeleverd. De pro-Russische rebellen hebben de steden Donetsk en Loehansk in handen, plus het gebied ten zuidoosten daarvan tot aan de Russische grens. Net óver de grens lijkt Rusland echter bezig aan een grote troepenopbouw. De NAVO beschuldigt Rusland ervan dat het plannen heeft voor een invasie, maar dat wordt herhaaldelijk ontkend. Tot op 24 februari 2022 de eerste bom valt.

KIJK. Deze kaart toont hoe de frontlinie het afgelopen jaar veranderde

Het is nog vroeg in de ochtend als overal in Oekraïne plots explosies te horen zijn. Het blijkt om Russische raketten te gaan. Doelwit zijn grote steden, waaronder de hoofdstad Kiev, Charkiv en Odesa. Bewoners zoeken beschutting in de metro.

Even later vallen Russische troepen het land binnen: vanuit Wit-Rusland in het noorden, vanuit Rusland uit het westen en vanop de Krim in het zuiden. Ze slagen er meteen in om de kerncentrale van Tsjernobyl te veroveren en het strategisch belangrijke Slangeneiland.

Volledig scherm De Oekraïense president Volodymyr Zelensky richt zich tot zijn landgenoten op de eerste dag van de invasie. © AP

Poetin spreekt van een “speciale militaire operatie” met als doel het “demilitariseren” en “denazificeren” van Oekraïne. De Russen lijken met een blitzkrieg de controle over de hoofdstad Kiev en de belangrijkste steden in het land te willen verwerven en een snelle regimewissel op het oog te hebben. De eerste dagen lijkt alles volgens plan te verlopen, maar al snel botsen ze op de weerstand van de Oekraïners. Die blijkt groter dan verwacht.

De hele nacht ligt Kiev onder vuur. Ten noorden van de stad wordt zwaar gevochten. Russische troepen bereiken de wijk Obolon, op amper negen kilometer van het stadshart. Enkele uren later worden ze in het centrum gesignaleerd. Iedereen wordt opgeroepen dekking te zoeken. President Volodymyr Zelensky laat weten dat hij in de stad blijft en niet zal vluchten. Huurlingen zouden naar hem op zoek zijn om hem te vermoorden.

Volledig scherm © Photo News

De volgende dag duiken beelden op van een enorm Russisch konvooi dat vanuit het noorden naar Kiev oprukt. Het is vijf kilometer lang en bestaat uit honderden militaire voertuigen. Na enkele dagen vertraagt het. Weerwerk van Oekraïne en logistieke problemen spelen het parten. Het zal Kiev nooit bereiken.

Waar Oekraïne in de buurt van Kiev enkele kleine overwinningen kan binnenhalen, zoals de herovering van Irpin en de luchthaven van Hostomel, moet het de zuidelijke stad Cherson aan de Russen laten. Het is de eerste grote stad die de Russen binnenhalen.

Volledig scherm © AP

Twee dagen later bombarderen Russische troepen de kerncentrale van Zaporizja, de grootste van Europa. Er wordt gevreesd voor een kernramp.

Op 31 maart beveelt Moskou de terugtrekking van troepen uit Tsjernobyl. Ook op andere plaatsen rond Kiev trekken de Russen zich terug.

Dat is onder meer het geval in Boetsja, een voorstad van Kiev met zo’n 27.000 inwoners. Oekraïners die de stad binnenrijden zien tientallen verminkte lichamen op straat liggen. Velen zijn vastgebonden en vertonen sporen van verkrachting en marteling. Later worden ook enkele massagraven gevonden. Oekraïense bronnen spreken over meer dan 460 lijken. De internationale gemeenschap reageert geschokt. Boetsja wordt een symbool van de Russische oorlogsmisdaden.

KIJK. De straten van Boetsja liggen bezaaid met uitgebrande tanks en lichamen

Op 3 april wordt het haperende offensief van Kiev uiteindelijk volledig afgeblazen door Moskou. De Russische troepen gaan er als hazen vandoor.

Een maand nadat Poetin beweert dat Marioepol in Russische handen is, geven de laatste Oekraïense strijders zich over. Wekenlang is de zuidoostelijke havenstad belegerd en aan flarden geschoten. Een van de raketten is ingeslagen op een materniteit en kinderziekenhuis, een andere op een theater waar zich meer dan duizend mensen schuilhouden. Het is niet duidelijk hoeveel slachtoffers er zijn gevallen.

Volledig scherm © ANP / EPA

Het langst wordt gestreden om de staalfabriek van Azovstal. In het ondergrondse complex houden Oekraïners nog wekenlang stand. Tot ze zich uiteindelijk ook moeten overgeven.

Rusland kondigt aan dat het zijn troepen terugtrekt van Slangeneiland voor de kust van Odesa. Het stuk rots zelf stelt niet veel voor, maar het is strategisch belangrijk voor het controleren van het westelijke deel van de Zwarte Zee.

Slangeneiland werd op de eerste dag van de invasie veroverd door Rusland. De Oekraïense soldaten die de rots verdedigden, werden wereldberoemd toen de Russen hen opriepen om zich over te geven: “Go fuck yourself”, klonk het antwoord.

Het Russische oorlogsschip dat bij de inname van Slangeneiland betrokken was - de Moskva - werd later, in de nacht van 13 op 14 april, tot zinken gebracht met twee welgemikte raketten. Dat was een opdoffer voor Moskou, want het was het vlaggenschip van de Russische Zwarte Zeevloot.

Oekraïense troepen trekken zich terug uit de stad Lysytsjansk in het oosten van Oekraïne. Wekenlang is erom gevochten. Eerder moesten ze ook al Sjevjerodonetsk opgeven. Voor Rusland is het een mijlpaal, want het heeft nu de volledige regio Loehansk in handen.

Oekraïne start een tegenoffensief in het noordoosten van het land en slaagt erin verschillende dorpen te heroveren vlakbij Charkiv, de op één na grootste stad van Oekraïne. In mei was daar al flink wat gebied teruggewonnen.

Volledig scherm © AFP

Kroon op het werk is de bevrijding van de strategische stad Izjoem. Als gevolg daarvan trekken de Russen zich terug uit het noordoosten van de regio Charkiv, tot aan de grens met Rusland.

Eind september claimt president Poetin de annexatie van Loehansk, Donetsk, Cherson en Zaporizja na illegale schijnreferenda in de vier zuidelijke regio’s. Anderhalve maand later volgt een opdoffer van formaat: Oekraïne slaagt erin om de stad Cherson te bevrijden, na acht maanden Russische bezetting. Het was de enige regionale hoofdstad die de Russen wisten te veroveren in Oekraïne.

Al maandenlang proberen Russische troepen Bachmoet in te nemen, een stad in het oosten van Oekraïne. Op 11 januari kondigen de Russische huurlingen van de Wagnergroep aan dat ze er na een bloedige strijd in geslaagd zijn om de nabijgelegen stad Soledar te veroveren, iets wat twee weken later bevestigd wordt door Kiev.

Volledig scherm Een fragment uit de video waarin Wagnerbaas Jevgeni Prigozjin (rechts) zijn commandant in Soledar prijst. © Telegram

De tol is echter hoog. Wagner blijkt 25.000 manschappen verloren te zijn, wat maakt dat de slachtpartij uiteindelijk de ondergang van het huurlingenleger zou kunnen betekenen.

KIJK. In 2 minuten samengevat: de meest beklijvende beelden van 1 jaar oorlog in Oekraïne

