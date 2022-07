Beelden tonen hoe orka's opnieuw zeilboten in Spanje aanvallen: waarom doen ze dat? “Eén orka is begonnen, rest van de groep heeft dat gedrag overgenomen”

Ex-voorzitter van Oostenrijk­se extreem­recht­se partij FPÖ vrijgespro­ken van corruptie

Op een tweede proces wegens corruptie is de vroegere voorzitter van de FPÖ in Oostenrijk, Heinz-Christian Strache (53), vrijgesproken. Hij werd ervan verdacht als vicekanselier van een coalitieregering van ÖVP en FPÖ een bevriende ondernemer, Siegfried Stieglitz, aan een zetel in een raad van toezicht te hebben geholpen in ruil voor giften aan een vereniging die bij de FPÖ aanleunde.

14:33