Amerikaanse voedingsadditieven verboden in Europa: wat Amerikanen eten maakt hen "vrijwel zeker" ziek

Brood is zeer populair in Europa, denk aan de Vlaamse ‘bokes met choco’ of de Franse baguette en Griekse pita. Het verschil met het Amerikaans brood is groot, daar voegen ze namelijk een extra ingrediënt toe: kaliumbromaat. Dat is een vermoedelijk kankerverwekkende stof die verboden is voor menselijke consumptie in Europa, China en India, maar dus niet in de Verenigde Staten, zo meldt de Amerikaanse nieuwssite CBS News.

De chemische samenstelling wordt in de VS door sommige voedselproducenten gebruikt om het deeg te versterken, meestal in de vorm van fijne kristallen of poeder. Volgens CBS News is de stof naar schatting aanwezig in meer dan 100 producten.

“Er zijn aanwijzingen dat het giftig kan zijn voor menselijke consumenten en dat het zelfs de ontwikkeling van tumoren kan initiëren of bevorderen”, vertelt professor Erik Millstone, een expert op het gebied van voedseladditieven aan de Universiteit van Sussex in Engeland, aan CBS News. Hij geeft aan dat Europese toezichthouders voedselveiligheid veel voorzichtiger benaderen dan hun Amerikaanse collega’s.

Kankerverwekkend

Millstone bevestigd aan CBS dat er met zekerheid kan worden gezegd dat de Amerikaanse regelgeving ervoor zorgde dat mensen in de VS kanker hebben ontwikkeld die ze niet zouden hebben gekregen, moesten ze enkel in Europa hebben gegeten.

In een verklaring aan CBS News zegt de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) dat alle voedseladditieven een “pre-market evaluatie” vereisen en “bewijs dat elke stof veilig is op het beoogde gebruiksniveau voordat deze aan voedingsmiddelen mag worden toegevoegd”. De FDA voegt toe dat kaliumbromaat bij correct gebruik wordt omgezet in een onschadelijke stof tijdens de voedselproductie.

De FDA erkent echter dat niet alle verbindingen die in een bepaald recept worden gebruikt tijdens het productieproces kunnen worden omgezet. Er zijn wel controlemaatregelen genomen om de hoeveelheid in eindproducten te minimaliseren, zo staat er te lezen bij CBS.

Ook Skittles gevaarlijk

De New York Post voegt daaraan toe dat vorig jaar het Amerikaanse bedrijf Mars Incorporated aangeklaagd werd omdat Skittles titaniumdioxide bevatte, dat wordt gebruikt om de kleur te verbeteren. De rechtszaak werd verworpen, maar er zijn wel onderzoeken gestart die de veiligheid van de chemische stof in twijfel trekken. Volgens Healthline wordt antioxidant in de VS als veilig beschouwd in voedsel, vanwege zijn beperkte hoeveelheden, geeft de Post aan.

Toch verklaarde de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid in 2021 dat het additief “niet langer als veilig werd beschouwd” vanwege gezondheidsproblemen.