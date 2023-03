Afghaanse omroep laat zeldzaam vrouwenpanel aan het woord op Internationale Vrouwendag

Duizenden vrouwen trekken straat op in Pakistan, ondanks verbod en dreigemen­ten

Duizenden vrouwen zijn woensdag, op Internationale Vrouwendag, de straat opgetrokken in Pakistan, ondanks de pogingen van de Pakistaanse autoriteiten om betogingen te blokkeren en de betogers te bedreigen. In Pakistan worden de marsen op Internationale Vrouwendag "aurat" genoemd, wat "vrouw" betekent in het Urdu.