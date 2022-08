Boze Trumpfans zakken af naar Mar-a-Lago na FBI-inval

Update Wapenstil­stand op Gazastrook houdt voorlopig stand: Israël heropent grenspos­ten

De wapenstilstand die in de nacht van zondag op maandag is ingegaan voor de recentste escalatie van het conflict op de Gazastrook houdt voorlopig stand. Een woordvoerster van het Israëlische leger bevestigt maandagochtend dat er sinds zondagavond laat geen raketten meer zijn afgevuurd vanuit Gaza op Israël, en ook het Israëlische leger heeft geen nieuwe doelwitten in de smalle landstrook aangevallen. Israël heeft nu de grenspost Kerem Shalom, in het zuiden van de enclave, heropend voor humanitaire transporten. Ook de grensovergang van Erez is weer open.

8 augustus