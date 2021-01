"Boze Trump weigert advocaat Giuliani te betalen"

Eén man kan zijn bange partijgeno­ten toch overtuigen: Senaats­voor­zit­ter speelt cruciale rol in tweede impeach­ment Trump

9:14 Donald Trump is officieel in beschuldiging gesteld door het Huis van Afgevaardigden. Zijn tweede impeachment is een feit. Achter de schermen zou de Amerikaanse president forse druk uitoefenen op partijgenoten, al zou de machtige Republikein Mitch McConnell nu ook pro afzetting zijn.