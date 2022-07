Boze trucker overrijdt bijna boze boer in Nederland

Wereld krijgt honger maar niet onder controle: 828 miljoen mensen leden honger in 2021

Tussen 702 en 828 miljoen mensen zijn in 2021 getroffen door honger. Sinds het uitbreken van de coronapandemie is dat aantal met 150 miljoen gestegen. Het betekent dat tot 10,5 procent van de wereldbevolking het voorbije jaar te maken kreeg met honger. Dat blijkt uit het jaarlijkse rapport over de staat van voedselveiligheid en voeding in de wereld, opgesteld door vijf agentschappen van de Verenigde Naties.

6 juli