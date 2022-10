Boze imker uit VS probeert uithuiszetting te voorkomen door bijen los te laten op agenten: “Ze zette ze in als wapen”

Volgens de lokale organisatie die was komen protesteren aan zijn woning zijn er de laatste tijd “ongekend veel illegale uithuiszettingen” in de staat, en worden “zwarte huiseigenaren daarbij onterecht geviseerd”. “Deze specifieke zaak draait helaas om slechts één van de duizenden huiseigenaren in Massachusetts die het doelwit zijn van discriminerende en illegale leenpraktijken, waarbij onevenredig veel gekleurde mensen worden getroffen”, zegt Juan Cofield, voorzitter van NEAC (The New England Area Conference of the National Association for the Advancement of Colored People).



Volgens NEAC werd de zwarte man ten onrechte uit zijn huis gezet en heeft hij bijvoorbeeld meer concreet onlangs nog een correct bewijs van een faillissement aan de rechtbank voorgelegd. Verschillende groepen zijn betrokken bij zijn juridisch proces.