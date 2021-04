Boycot Trump Coca-Cola echt? Foto laat iets anders uitschijnen

De foto werd genomen tijdens een overleg tussen Trump en Miller in het nieuwe kantoor van de ex-president in Mar-a-Lago, Florida. Het flesje zat verstopt achter een telefoontoestel, maar het rode etiket werd al snel opgemerkt.

Die wet komt er na de presidentsverkiezingen van 2020 waarvan Trump beweerde dat hij ze heeft verloren door massale verkiezingsfraude, onder andere in de staat Georgia. De nieuwe kieswet zou de zogezegde fraude in de toekomst moeten voorkomen.

Trump versus Coca-Cola

Witte Huis

Niet alleen het flesje trok de aandacht, maar ook enkele andere elementen in zijn nieuwe kantoor vielen op. Zo lijkt zijn bureau wel heel erg op dat van in het Witte Huis. Het is een gelijkaardig meubelstuk waar hij volgens Politico wel bijna 3.500 euro voor neertelde. Daarop ligt er een leesbril, wat opmerkelijk is aangezien hij die tijdens zijn presidentschap altijd verstopte om zijn imago als gezonde leider in stand te houden. Ook de rest van het decor doet vermoeden dat de ex-president verlangt naar zijn kantoor in het Witte Huis.