Bouw megadam in de Nijl beroert al sinds 2011 gemoederen

VN: “Miljoenen vrouwen wereldwijd zijn geen baas over eigen lichaam”

6:57 Volgens een vandaag vrijgegeven rapport van de Verenigde Naties wordt wereldwijd aan miljoenen vrouwen de vrijheid ontzegd om beslissingen te nemen over hun eigen lichaam. Uit informatie van 57 landen, waarvan het merendeel in Sub-Sahara-Afrika, is gebleken dat slechts ongeveer de helft van de adolescente meisjes en vrouwen beslissingen kan nemen "die de lichamelijke autonomie en integriteit ondersteunen".