Botsingen tussen voor- en tegenstanders van Iraanse regime voor tweede WK-wedstrijd

Waarschijn­lijk veel slachtof­fers onder gemobili­seer­de Russische reservis­ten, zegt Brits ministerie van Defensie

De kans is erg groot dat er veel slachtoffers zijn gevallen onder de door Rusland gemobiliseerde reservisten. Dat meldt het Britse ministerie van Defensie in zijn dagelijkse update over de oorlog in Oekraïne. Zij waren niet goed voorbereid en kregen geen degelijke medische check-up, klinkt het.

12:11