Bosbranden verwoesten dertigtal huizen in Australische stad Perth waar sinds zondag ook een lockdown van kracht is

In de buurt van de Australische stad Perth woedt een bosbrand die al een dertigtal huizen getroffen heeft. Nog meer huizen worden bedreigd door de vlammen, vooral in de gemeentes Brigadoon en Gidgegannup. In de hele stad geldt momenteel een lockdown vanwege het coronavirus.

De branden woeden een dertigtal kilometer ten oosten van het centrum van Perth. "De brand strekt zich uit over een oppervlakte van 7.000 hectare, aldus Craig Waters, hoofd van de brandweer en de reddingsdiensten. Meer dan 300 brandweerlui proberen de brand te blussen. De brandweer zegt dat ze moeten optreden "in snel wijzigende omstandigheden". Het kwik bereikt 37 graden in de regio.

Reeds één brandweerman is opgenomen in het ziekenhuis, maar verder zijn er geen gewonden. Honderden mensen kunnen terecht in opvangcentra nadat ze hun huizen moesten verlaten.

Lockdown

Daarbovenop is Perth sinds zondag voor vijf dagen in lockdown. Er is, voor het eerst in tien maanden in de staat West-Australië, een eerste lokale besmetting ontdekt. "West-Australië wordt geconfronteerd met twee soorten noodtoestand: een gevaarlijke brand en een lockdown", zei Mark McGown, premier van de deelstaat. Door die lockdown moeten bijna 2 miljoen mensen in Perth en omgeving thuis blijven.

Een jaar geleden, toen zware bosbranden de oostelijke staten New South Wales en Victoria troffen, bleef het westen van het land relatief gespaard.

