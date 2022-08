Bosbranden veroorzaken "moeilijke situatie" in delen van Rusland volgens Poetin

“Trump hield ruim 300 vertrouwe­lij­ke documenten achter”

De Amerikaanse autoriteiten hebben dit jaar meer dan driehonderd vertrouwelijke documenten in beslag genomen die nog in het bezit waren van oud-president Donald Trump. De vondst van de eerste 150 documenten in januari dit jaar was een van de factoren die leidden tot de FBI-inval in Mar-a-Lago op 8 augustus. Dat meldt The New York Times. De Amerikaanse National Archives meldt dat het in totaal om meer dan 700 bladzijden gaat.

23 augustus