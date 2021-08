Bosbranden Turkije blijven doorrazen: 13 branden niet onder controle

In Turkije strijden zaterdag meer dan 5.000 brandweerlui verder tegen de bosbranden. Vooral de kustgebieden in het zuiden en het westen van het land worden al dagen zwaar getroffen door de branden. In Köycegiz en Milas in de westelijke provincie Mugla hebben de branden zich in de loop van de nacht nog uitgebreid en moesten verschillende wijken ontruimd worden. Volgens de Turkse minister van Bos Bekir Pakdemirli is er op 13 plaatsen sprake van een ongecontroleerde brand.