Bosbranden teisteren zuidoosten van Bulgarije

Britse horrorver­pleeg­ster die zeven baby’s vermoordde krijgt levenslang en kan nooit meer vrijkomen

De Britse verpleegster Lucy Letby (33), die vorige week schuldig bevonden werd aan de moord op zeven baby’s en moordpoging op zes andere baby's in een ziekenhuis in Chester nabij Liverpool, heeft levenslang gekregen en zal tot haar dood in de cel moeten blijven. Dat heeft de rechter maandag bekendgemaakt in de rechtszaal. De moordenares was er zelf niet bij. Ze bevond zich wel in het gerechtsgebouw, maar weigerde haar cel te verlaten voor het voorlezen van de strafmaat.