Bosbranden rukken weer op richting Athene

Turkse brand bereikt kolencen­tra­le, gevaar voorlopig geweken: “Kans dat hele regio Bodrum zonder elektrici­teit komt te zitten”

14:29 Een bosbrand in de Turkse provincie Mugla heeft, ondanks massale brandweerinzet, een tijdlang een elektriciteitscentrale bereikt. De centrale, die met kolen wordt gestookt, is gisterenavond ontruimd maar de autoriteiten vrezen dat het vuur de voorraad kolen kan bereiken. “Voorlopig is het gevaar geweken, maar veel hangt af van de sterkte van de wind”, zegt VTM Nieuws-journalist Robin Ramaekers.