Bosbranden op Rhodos kosten reisconcern TUI 25 miljoen euro

Rusland brengt geschiede­nis­boek uit waarin de invasie van Oekraïne wordt geprezen

Moskou heeft een nieuw geschiedenisboek onthuld waarin de invasie van Rusland in Oekraïne wordt verdedigd. Over de timing van dit boek is goed nagedacht want ze zullen vanaf 1 september meteen gebruikt worden in Russische scholen. Het boek is maar liefst “in minder dan 5 maanden geschreven” en zal volgens de Russische minister van Onderwijs “na de overwinning verder worden aangevuld”.