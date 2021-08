Bosbranden op Griekse eiland Evia: “Vuur verwoest natuur, 2000 mensen geëvacueerd”

De olympische vlag is aangekomen in Parijs

17:05 De vlag van de olympische Spelen is aangekomen in de volgende gaststad, Parijs. In 2024 vinden de Spelen plaats in de hoofdstad van Frankrijk. Het is dan precies 100 jaar geleden dat de laatste Spelen in de stad werden gehouden. Op de luchthaven van Charles de Gaulle kreeg burgemeester Anne Hidalgo de eer om de vlag te dragen. Hidalgo werd omringd door de Franse olympische medaillewinnaars. Ze nam de vlag zondag ook al formeel in ontvangst tijdens de slotceremonie in Tokio.