Bosbranden in Spanje woeden voort, opnieuw duizenden mensen geëvacueerd

Amerikaan­se basket­speel­ster Brittney Griner gaat in beroep tegen celstraf in Moskou

De Amerikaanse basketbalspeelster Brittney Griner (31) is zoals verwacht in beroep gegaan tegen de celstraf van negen jaar die ze in Rusland heeft gekregen wegens drugsbezit en -smokkel. Griner werd begin deze maand veroordeeld nadat ze cannabisolie bij zich had, naar eigen zeggen niet met de bedoeling om te smokkelen. Haar advocaten hadden om vrijspraak gevraagd.

11:58