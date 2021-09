Bosbranden in Rusland vernielden gebied zo groot als helft van Duitsland

Dé­Fi-voorzitter wil twee kerncentra­les tot minstens 2030 openhouden

10 september DéFI-voorzitter François De Smet pleit voor het behoud van twee kerncentrales tot minstens 2030. “Als we dat niet doen en we vervangen de reactoren door gascentrales, zal België de slechtste leerling in Europa zijn inzake CO2-uitstoot”, stelt hij in ‘La Libre Belgique’.