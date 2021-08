Bosbranden in Algerije kostten al 65 mensenlevens

"Code rood voor de mensheid": dit zijn de conclusies van het nieuwe klimaatrap­port

9 augustus Het staat onomstotelijk vast dat menselijke activiteit aan de basis ligt van de klimaatopwarming. Die opwarming gaat bovendien sneller dan verwacht, is wijdverspreid tot in elke uithoek van de planeet, of het nu op het land, in de oceanen of in de lucht is, en de gevolgen worden steeds intenser. Een klimaatopwarming van 1,5 graad Celsius wereldwijd is niet meer te vermijden. Dat zijn de conclusies van het nieuwste langverwachte klimaatrapport van het IPCC, het klimaatpanel van de Verenigde Naties.