Bosbranden en lockdown in Australië: “We hebben nu twee noodtoestanden”

De stevige wind dwingt duizenden inwoners vlak bij de Australische provinciehoofdstad Perth om hun huis te verlaten. Een vlammenzee wint snel aan terrein, honderden brandweermannen zijn in de weer om het vuur te bestrijden. En de provincie West-Australië had het al zwaar: grote delen gingen afgelopen weekend in lockdown vanwege de eerste coronabesmetting sinds maanden.

De bosbrand in West-Australië heeft al zeker 9.000 hectare in de as gelegd. Zeker 71 woningen zijn onbewoonbaar geworden, verklaarden de autoriteiten. Er zijn geen doden gemeld.

De bosbrand begon ten oosten van miljoenenstad Perth. Tegen dinsdagochtend (Belgische tijd) was het vuur al flink opgelaaid. Inwoners van de stad werden wakker met as op hun huizen en in hun tuinen.

Ondertussen vraagt de overheid of iedereen de komende dagen binnen wil blijven. Sinds zondag gingen grote delen van de provincie West-Australië immers in lockdown vanwege de eerste coronabesmetting sinds 10 maanden met de Britse variant.

De autoriteiten voerden de lockdown in nadat een man positief had getest op de extra besmettelijke Britse variant van het coronavirus. Hij werkt in een hotel waar mensen in quarantaine zitten.

Regels negeren

“West-Australië heeft nu te maken met twee noodtoestanden”, zei Mark McGowan, premier van West-Australië, op een persconferentie. “Een gevaarlijke brand én een lockdown.”

Terwijl brandweerlieden druk bezig zijn de branden te bestrijden, wordt aan omwonenden gevraagd de lockdownregels te negeren en hun huis te verlaten. Het weer rond Perth zit allesbehalve mee: het is droog, heet en de wind is stevig.

“We weten hoe snel dit kan gaan”, waarschuwde McGowan. “Daarom zeggen we: als je kunt vertrekken, doe dat alsjeblieft meteen.”

Onder meer de inwoners van de plaats Shady Hills werden aangeraden om de lockdownregels te negeren en uit voorzorg te evacueren. Het hoofd van de brandweer van de deelstaat West-Australië, Darren Klemm, waarschuwde dat winden tot 70 kilometer per uur de brandhaarden nog zouden kunnen aanwakkeren.

De Woorooloo-bosbrand woedt nu al drie dagen en zal volgens Klemm nog de komende drie tot vijf dagen tekeer blijven gaan. Vanaf het weekend worden gunstigere weersomstandigheden verwacht. Hoe het vuur is uitgebroken, is nog niet bekend.

Eind 2019 werd Australië nog maar getroffen door zeer zware bosbranden. De vuurzee eiste toen het leven van zeker 30 mensen en vernietigde meer dan 2.500 huizen.

