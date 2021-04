Bosbranden en ‘ergste droogte in 30 jaar’ teisteren Mexico

Honderddui­zen­den trekvogels dood aangetrof­fen in New Mexico. Zitten de bosbranden in Californië er voor iets tussen?

15 september Ze worden de laatste weken massaal en verspreid over de hele Amerikaanse staat New Mexico aangetroffen: dode vogels. Honderdduizenden dode vogels. Wat is er in hemelsnaam aan de hand? Dat proberen biologen van de New Mexico State University momenteel met man en macht uit te vissen, meldt CNN.