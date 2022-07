Bosbranden blijven zuiden van Europa teisteren: “Als de wind plots draait, kan het zeer snel gaan”

In het Zuid-Franse departement Gironde is al ongeveer 1.200 hectare bos in vlammen opgegaan. De brandweer strijdt momenteel nog tegen twee bosbranden ten zuiden van de grootstad Bordeaux, in het zuidwesten van Frankrijk. Hoe zullen de bosbranden in Frankrijk evolueren? “Het kan zeer snel gaan”, waarschuwt weervrouw Jill Peeters in ‘VTM NIEUWS’, “zeker bij deze grote hitte en grote droogte.”

Rond het hele Middellandse Zeegebied is het momenteel snikheet, maar voornamelijk de westelijke kant krijgt het zwaar te verduren. In Spanje en Portugal is de hitte zich als het ware aan het verzamelen. Stilaan trekt ze echter ook richting Frankrijk. “Elke dag sneuvelt er wel ergens een dagrecord”, zegt Peeters. “In het zuiden van Frankrijk spreken we lokaal over 37 à 38 graden in de schaduw. In Spanje en Portugal werden gisteren en eergisteren temperaturen tot 43 à 44 graden gemeten.”



Het zuidoosten van Frankrijk, net zoals verschillende andere Europese landen, kreunt al voor de tweede keer in een maand onder een hittegolf. In zeven departementen geldt code oranje voor de hitte.

Gevaarlijke cocktail voor bosbranden

Hitte en droogte zijn een gevaarlijke cocktail voor bosbranden. In het Franse departement Gironde wordt dat alweer pijnlijk duidelijk. Meer dan 1.000 hectare bos ging er al in vlammen op. De grootste brand woedt bij Landiras, op een veertigtal kilometer van Bordeaux. Zowat 500 bewoners van gehuchten van de gemeente Guillos werden geëvacueerd en 800 hectare bos werd verwoest. Het vuur was vanochtend nog niet onder controle. Volgens de hulpdiensten zijn de omstandigheden moeilijk.

De tweede brand, nabij la Dune du Pilat, heeft zo’n 180 hectare verwoest. 6.000 kampeerders zijn er uit voorzorg geëvacueerd. Ze kregen onderdak in een expositiecentrum en een winkelcentrum. Niemand raakte gewond. Het Rode Kruis en de civiele bescherming zijn ter plaatse. In Teste-de-Buch, in de buurt van de duin van Pilat, is al 445 hectare bos vernield. Zo’n 600 brandweerlieden zetten momenteel alles op alles om het vuur onder controle te krijgen. Ze worden ondersteund door blusvliegtuigen en krijgen ook hulp uit andere hulpverleningszones.

Wat staat de Fransen nog te wachten?

“Of en hoe de bosbranden zullen evolueren is moeilijk te voorspellen”, zegt VTM-weervrouw Jill Peeters. “Het hout is natuurlijk heel erg droog in de zomer en daarbovenop komen we ook nog eens uit een heel droge periode.” Daarnaast speelt volgens haar de windrichting een heel belangrijke rol. “Als de wind plots draait, dan heb je een nieuwe regio waar bosbranden uitbreken en dat kan zeer snel gaan. Zeker bij deze hitte en droogte.”

Ook legt Peeters de nadruk op blusvliegtuigen, want hiermee kan je zones natmaken om de verspreiding tegen te gaan. “Hoe dit verder zal evolueren, hangt echt af van de maatregelen die ze in Frankrijk zullen nemen”, besluit Peeters.

Quote ‘s Nachts zijn we om 3.30 uur wakker gemaakt en door hulpdien­sten geëvacu­eerd. Belgische Eva Wauters geëvacueerd in Frankrijk

De Belgische Eva Wauters is momenteel op reis in het zuiden van Frankrijk. Als gevolg van de natuurbrand werd ze vorige nacht van een camping geëvacueerd. “‘s Nachts zijn we om 3.30 uur wakker gemaakt en door hulpdiensten geëvacueerd”, getuigt Wauters in ‘VTM NIEUWS’. “We hebben onze tent en matras op de camping moeten achterlaten, maar onze rugzak mochten we wel meenemen.”

Veel werd er niet gecommuniceerd naar de kampeerders. “Ze weten nog niet of we deze avond terug kunnen naar de camping. Vanavond moeten we dus terug naar het evacuatiepunt komen en dan gaan ze kijken hoe de situatie is op dat moment.” Volgens Eva, die nog steeds in de regio zit, lijkt de brand nog niet onder controle: “We weten niet juist hoe het ermee zit, maar het ziet er alleszins niet goed uit.”

