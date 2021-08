Bosbranden blijven Griekenland teisteren: eiland dreigt volledig af te branden

In Griekenland rukken de bosbranden alsmaar verder op. In het noorden van Athene lijken ze min of meer onder controle - al is daar een van de oudste bossen helemaal verwoest. Maar vooral op het eiland Evia en op de Peloponnesos, in de omgeving van de overblijfselen van het antieke Olympia, is de toestand rampzalig. Zo is twee derde van Oost-Mani, een gemeente met ruim 13.000 inwoners ten zuiden van Sparta op het Peloponnesische schiereiland, al volledig afgebrand. De schade is enorm.