Bosbranden bedreigen buitenwijken van Perth in Australië: “Levens en woningen bedreigd”

Pneumoloog over gevolgen bosbrand op je gezondheid: “Elke dag blootge­steld worden aan rook van houtkachel is pak ongezonder”

Exact één week na de grote bosbrand op het Klein Schietveld maken we de balans op. 500 hectare bosgebied ging in vlammen op, met zware gevolgen voor het milieu. Maar hoe zit dat met de gevolgen voor onze gezondheid, op lange en korte termijn? Hoe gevaarlijk is het om deze rook in te ademen? Emeritus professor Toxicologie en Pneumologie Benoit Nemery (KU Leuven) geeft duiding. “Bij een hoge concentratie rook over een lange termijn treedt er niet alleen schade op aan de longen, maar ook aan het hart en de bloedvaten.”

30 april