Bosbrand verwoest in dag tijd 600 hectare in Frankrijk

IN BEELD. Droogte treft Frankrijk bijzonder hard: van rivieren met alarmerend laag waterpeil tot verdroogde meren

De maand juli was in grote delen van Europa aanzienlijk droger dan gemiddeld, vooral in het zuidwesten en het zuidoosten waaronder ook Frankrijk. Zo blijkt ook uit enkele opvallende beelden van (gedeeltelijk) opgedroogde rivieren en meren.

16:26