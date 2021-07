Bosbrand ten westen van Barcelona loopt uit de hand.

Koppel dat met gender reveal party giganti­sche bosbrand veroorzaak­te in Californië aange­klaagd voor 30 misdrijven waaronder onvrijwil­li­ge doodslag

22 juli Bijna een jaar geleden, in september 2020, woedde er een hevige bosbrand in San Bernardino, een stad in de Amerikaanse staat Californië. Er ging zo’n 9.300 hectare in vlammen op en een brandweerman kwam om het leven. De oorzaak? Een gender reveal party van een koppel dat in verwachting was. Zij worden nu aangeklaagd voor 30 misdrijven.