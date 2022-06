Bosbrand nabij Griekse hoofdstad Athene, meerdere inwoners geëvacueerd

De brand ontstond na de middag in de voorstad Glyfada. Door de sterke wind verspreidde het vuur zich vrij snel langs de hellingen van de berg Hymettus, die uitkijkt over Athene. Op beelden die op sociale media werden gedeeld zijn dikke rookwolken te zien in de zuidelijke voorsteden. “De toestand is zeer moeilijk en de wind helpt ons niet,” zegt Giannis Konstantatos, de burgemeester van de buurgemeente Elliniko-Argyroupoli. “Er is een verstikkende lucht. Het is moeilijk om te ademen.” Volgens verschillende Griekse media is lokaal ook de stroom uitgevallen. Er is geen sprake van gewonden.