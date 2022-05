Bosbrand legt Californisch stadje deels in de as

Ernstigste droogtepe­ri­o­de in zuidwesten VS in 1.200 jaar

De tien zuidwestelijke staten van de VS maken als regio de afgelopen jaren de ernstigste droogteperiode in 1.200 jaar door. Dat is de conclusie van een nieuwe studie van onderzoekers van de Columbia Universiteit, de Universiteit van Californië in Los Angeles en NASA, waarvan de resultaten in het wetenschappelijke tijdschrift ‘Nature Climate Change’ gepubliceerd werden.

15 februari