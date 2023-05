Bosbrand in westen van Spanje gestabiliseerd

Spanje kreunt onder de hitte: kwik klimt mogelijk tot 40 graden

In Spanje klimt het kwik dezer dagen tot ver boven de dertig graden. Bijzonder heet was het woensdag in Sevilla, Córdoba en andere gebieden in de regio Andalusië in het zuiden van het land. Woensdagnamiddag klom het kwik op veel plaatsen moeiteloos boven de 35 graden. Al sinds maandag worden in het land zomertemperaturen bereikt, en het ergste moet nog komen.