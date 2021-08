Bosbrand in Californië één van ergste ooit in geschiedenis van de Amerikaanse staat, werd vuurzee veroorzaakt door elektriciteitspaal?

De bosbranden in Californië zijn de afgelopen dagen enorm in omvang gegroeid. De zogenoemde ‘Dixie Fire’ in Noord-Californië is nu zelfs de op twee na grootste brand ooit in de geschiedenis van de Amerikaanse staat en ook de grootste die op dit moment in de Verenigde Staten woedt. Een rechter heeft het grootste elektriciteitsbedrijf van Californië om uitleg gevraagd over de megabrand. Het bedrijf Pacific Gas & Electric krijgt volgens Amerikaanse media een week de tijd om informatie aan te leveren over hoe het betrokken kan zijn geweest bij het uitbreken van de Dixie Fire. Een probleem met een elektriciteitspaal zou de vuurzee mogelijk veroorzaakt hebben.

Afgelopen woensdag verwoestte megabrand Dixie Fire het Noord-Californische dorp Greenville. Bijna alle achthonderd inwoners werden kort voordat het vuur de stadskern bereikte, geëvacueerd. De rest kon gered worden door de brandweer toen het vuur Greenville al had bereikt. Van het dorp zelf schiet amper iets over. “Het is verschrikkelijk. We zijn ons huis kwijt, mijn zaak, het centrum van ons dorp is volledig verdwenen”, getuigde een inwoonster. Ze wist enkel wat foto’s, haar favoriete juwelen en documenten te redden.

Volledig scherm De Dixie Fire in Californië. © AP

“Angstaanjagend”

Het is op dit moment erg heet en droog in Californië, met forse winden. Daardoor breidt het vuur, dat al drie weken brandt, zich in hoog tempo uit. Het besloeg zondag al meer dan 1.900 vierkante kilometer. De weersomstandigheden bemoeilijken bovendien het bluswerk.

“De winden veranderen elke paar uur van richting”, zei een woordvoerder van de brandweer eerder. Volgens een toezichthouder van het getroffen Plumas National Forest gedraagt het vuur zich daardoor geregeld op ‘angstaanjagende’ wijze. “We begeven ons op onbekend terrein”, zei hij. Meer dan 100.000 woningen worden door de vlammen bedreigd. Acht mensen zijn vermist.

Problemen met apparatuur?

Volgens wetenschappers heeft klimaatverandering het gebied in de afgelopen dertig jaar veel warmer en droger gemaakt, met als gevolg frequentere en meer destructieve bosbranden. Maar hoe ontstond deze specifieke vuurzee? Het grootste elektriciteitsbedrijf van Californië, PG&E, gaf vorige maand aan dat de brand ‘mogelijk’ begon na een probleem met een elektriciteitspaal. Daar zou een boom tegenaan zijn gevallen. Uit onderzoek moet blijken of dat ook echt de oorzaak is van de grootste brand die woedt in de VS.

Volledig scherm Het dorp Greenville werd nagenoeg volledig verwoest door de bosbrand. © AP

Niet de eerste keer

In Californië ontstonden de afgelopen jaren vaker verwoestende branden na problemen met apparatuur van PG&E. Het ging volgens de autoriteiten in de staat onder meer om de Camp Fire uit 2018, die aan tientallen mensen het leven heeft gekost. Het bedrijf sloot in 2019 een miljardenschikking met overlevenden van branden uit 2017 en 2018.

Het bedrijf is in het verleden ook vervolgd voor zijn rol bij dodelijke incidenten en zit nog in zijn proeftijd. De federale rechter William Alsup, die nu om informatie heeft gevraagd over het ontstaan van de Dixie Fire, houdt daar toezicht op. PG&E liet de krant The Washington Post weten dat het voor de deadline zal reageren op het verzoek van Alsup.

Ondergronds

PG&E maakte vorige maand bekend dat het 10.000 mijl (circa 16.000 kilometer) aan bovengrondse stroomkabels wil begraven om het risico op branden te verminderen. PG&E vond het in het verleden nog te duur om dat op grote schaal te doen, maar denkt volgens de San Francisco Chronicle nu een manier te hebben gevonden om het betaalbaar te maken. Daar kan volgens het bedrijf nog steeds een bedrag van 15 miljard tot 20 miljard dollar mee gemoeid zijn, omgerekend ongeveer 12 miljard tot 17 miljard euro.

Volledig scherm Wat overblijft van Greenville. © AP

Hoop

De brandweer hoopt intussen de komende dagen een beetje terrein te kunnen winnen op de brand. “Er zijn dan betere weersomstandigheden, met minder wind en een deken van rook dat direct zonlicht blokkeert”, zei een woordvoerder van de brandweer zaterdagavond aan Reuters. “Dat zorgt voor een hogere vochtigheid die ons kan helpen.” Op dat moment was slechts 21 procent van de brand bedwongen.

Volledig scherm © AP

Volledig scherm Een geëvacueerde inwoonster van Greenville reageert. © AFP

Volledig scherm Beeld uit Greenville. © AFP