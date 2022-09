Bosbrand bij Bordeaux “ingesloten” maar nog niet onder controle

Nieuwe brand in de Gironde in Frankrijk mogelijk aangesto­ken

Na de grote bosbranden van deze zomer blijven de vlammen voor schade zorgen in de Gironde-streek in Frankrijk. Een nieuwe grote brand, die mogelijk een criminele oorzaak kent, heeft al 3.200 hectaren in de as gelegd sinds maandag en zorgde voor de evacuatie van 840 mensen.

14 september