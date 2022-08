Bosbrand bedreigt twee Franse gemeentes in de Ardèche: camping ontruimd

En toen stierf een klimaat­vluch­te­ling in de Seine, of hoe de beloega ons waarschuwt over de staat van de Noordpool

De beloega heeft het niet gehaald: voor de witte dolfijn die al dagen in de Seine zwom, was geen andere redding meer mogelijk dan euthanasie. Maar meer dan een tragisch einde is de dood van het dier een signaal dat het niet goed gaat op de Noordpool. “Eigenlijk was hij een klimaatvluchteling, weggejaagd uit zijn leefwereld die snel verandert onder druk van de mens.”

18:15