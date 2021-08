Bosbrand bedreigt Griekse Olympia, bakermat van Olympische Spelen

Woede is groot door bosbranden in Turkije: “Het is de schuld van Erdogan”

14:11 Dag acht van de bosbranden in de Turkse Rivièra en het vuur blijft er ongecontroleerd verder woeden. Een ploeg van VTM NIEUWS is erin geslaagd om Cökertme te bereiken, een kleine badplaats die enkele dagen geleden nog volledig ingesloten zat in een zee van vuur. De paar inwoners die niet gevlucht zijn, getuigen. “We bevinden ons in het midden van de vuurhaarden. Het kan terugkomen.”