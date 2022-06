Borrell ziet kans op akkoord over Iraanse nucleaire programma krimpen

Iran had in 2015 een akkoord over zijn nucleair programma gesloten met de VS, China, Rusland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland. De deal moest verhinderen dat Teheran een kernbom vervaardigt. In ruil werden de verstikkende sancties opgeheven. Maar in 2018 kwam de overeenkomst op losse schroeven te staan, nadat de toenmalige Amerikaanse president Donald Trump eenzijdig had beslist om de VS terug te trekken uit het akkoord. Hij voerde toen ook de sancties tegen Iran opnieuw in.