Borrell wil dat EU een “tempo hoger” schakelt om langeafstandwapens te leveren aan Kiev

“De Oekraïners hebben specifieke noden. De Russen bombarderen hen vanop afstand, en dus moeten ze de mogelijkheid hebben om dezelfde afstand te bereiken, dezelfde draagwijdte”, zei Borrell na een gesprek met de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken, Dmitro Koeleba, in Stockholm. “In plaats van te vragen wanneer het tegenoffensief zal beginnen, moet iedereen zich afvragen of ze er genoeg voor gedaan hebben dat het Oekraïense tegenoffensief van start kan gaan en succesvol is”, had Borrell gezegd voor zijn ontmoeting.

“Dmitro Koeleba legde ons de situatie op het terrein uit. In de regio Bakhmoet heeft Oekraïne ongeveer duizend artillerie obussen per dag nodig. Dat toont hoe intensief er gevochten wordt”, zei Borrell.

“Voorraden moeten opnieuw aangevuld worden”

Borrell zei dat de EU-lidstaten “wapens en munitie leveren, maar dat het tempo van de leveringen omhoog moet en dat de voorraden opnieuw aangevuld moeten worden”. Borrell uitte wel zijn tevredenheid over de 2,7 miljard euro die Berlijn had uitgetrokken voor Kiev.

“We hebben gepraat over toetreding tijdens onze vergadering. De toetreding van Oekraïne is beslist en het proces loopt”, zei Borrell ook.

Het feit dat Oekraïne zijn soevereiniteit niet hersteld heeft over het gehele grondgebied is geen obstakel, zei Borrell. “Cyprus is als lid aanvaard zonder dat het zijn gehele grondgebied afdekt, en de kwestie blijft open.” Het eiland is in twee verdeeld, en het noorden is door Turkije ingelijfd.